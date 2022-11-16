شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية قطرية لمواجهة التحديات المناخية على هامش COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير البيئة الأردنى معاوية الردايدة مع الوفد القطرى برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن على آل ثانى، وزير البيئة والتغير المناخى، أوجه ومجالات التعاون المختلفة فى القطاع البيئى، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقد فى شرم الشيخ.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى يبذلها الوفد الأردنى، برئاسة الردايدة، لتوحيد الرؤى والأفكار وتنسيق الجهود التى تبذلها المجموعة العربية المشاركة فى أعمال القمة، لمواجهة التغيرات المناخية.

واستعرض الجانبان أوجه ومجالات التعاون المختلفة فى القطاع البيئى، وتحديدا مجالات التغير المناخى والنمو الأخضر، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المناخية، التى أصبحت تهدد أمن وسلامة البشرية جمعاء.