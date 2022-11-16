شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة" بفعاليات يوم التنوع البيولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ "مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخى (ENACT) " خلال ترأسها جلسة حول "من الالتزامات العالمية إلى العمل المحلى، بشأن التنوع البيولوجى والمناخ" خلال فعاليات يوم التنوع البيولوجى ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على ضرورة معالجة أزمات التنوع البيولوجى والمناخ معًا للبشر وكوكب الأرض، حيث يهدف يوم التنوع البيولوجى إلى النهوض بالعمل وإضفاء الطابع المؤسسى عليه نحو تقييم التنوع البيولوجى والمحافظة عليه واستعادته واستخدامه المستدام عبر النظم الإيكولوجية للحد من آثار تغير المناخ والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وبناء المرونة للناس والطبيعة.

وأضافت وزيرة البيئة أن مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخى (ENACT) تهدف إلى تعزيز بيئة تمكينية واسعة عبر اتفاقيات ريو ودفع العمل الجماعى لمواجهة التحديات المتكاملة لتغير المناخ، وتدهور الأراضى والنظام البيئى، وفقدان التنوع البيولوجى من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، كما ستعمل ENACT كمحور للجهات الفاعلة لتعزيز التعاون وتحقيق التماسك العالمى للأنشطة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم تنفيذ أنشطة الحلول القائمة على أساس الطبيعة على أرض الواقع.

وأكدت وزيرة البيئة على أن تغير المناخ يعتبر أحد العوامل الهامة لفقدان التنوع البيولوجى، وتمثل هذه المبادرة نافذة هامة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجى وتدهور النظام البيئى وأزمات المناخ، وتتعاون الوزارة مع الاتحاد العالمى للحفاظ على البيئة، لتحقيق الترابط وتعزيز التعاون بين الشراكات والمبادرات القائمة التى تعمل فى مجالات مختلفة من الحلول المستندة إلى الطبيعة.