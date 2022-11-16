مجلة "نور" تفتتح برنامج "أبطال الإنترنت" لحماية النشء من مخاطر السوشيال

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القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم برنامج "أبطال الإنترنت" الذى تقدمه مؤسسة إنجاز مصر بالتعاون مع مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية؛ لتوعيتهم وتحصينهم من مخاطر الإنترنت، شارك بالبرنامج مجموعة من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بمجمع معاهد مدينة نصر.

تحدثت فى اللقاء رانيا جميل - مدير البرامج بمؤسسة إنجاز مصر؛ حيث قامت بالتعريف بمؤسسة إنجاز، بأنها مؤسسة تقوم بالتفاعل مع مختلف أطياف المجتمع لنشر ثقافة العمل الإبداعي؛ كالأنشطة والفعاليات التى تقام بالمدارس وتقوم بعمل برنامج بعنوان "أطفال الإنترنت"، مشيرة إلى أن كل من يحضر للقاء يكون اسمه "بطل فى الإنترنت" حيث يقوم البرنامج على تعليم كيفية التعامل مع الإنترنت ويقدم له فى آخر اللقاء شهادة من جوجل.

أشاد الدكتور إسماعيل الشربينى - مدير عام الشئون الفنية والتعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، بما تقوم به المنظمة العالمية لخريجى الأزهر من جهد وعطاء فى خدمة الأزهريين على مستوى العالم والمستوى المحلي.

وقال الدكتور الشربينى للمشاركين: يجب أن تكون لكم رؤية للمستقبل واضحة، مؤكدا أن الإنترنت والسوشيال ميديا لغة العصر يجب تعلمها للتعامل معها والاستفادة من إيجابياتها والتحصن من سلبياتها.

قال عبد المنعم حسين - نائب رئيس تحرير مجلة نور: أن مجلة نور تسعى لمصلحة الطفل من خلال توجيه نشاطاتهم نحو آفاق المستقبل باستخدام الإنترنت والسوشيال ميديا وكافة استخدامات التكنولوجيا المتاحة فى تطويع هذا الهدف.

أكد أحمد عبد الحميد - مدير عام مجلة نور، على أن المجلة والمنظمة العالمية لا يدخران جهدا فى تقديم ما يخدم الطفل، ويعتبر هذا البرنامج التدريبى مهما ومفيدا يوضح كيفية حماية الطفل من مخاطر الإنترنت، والتعريف بالاستخدامات الجادة فى تحصيل العلم والتزود بالمعرفة.