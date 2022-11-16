شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة "للأسر المستفيدة عن شهر نوفمبر الجارى حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

تستبدل وزارة التضامن الاجتماعى، بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة "البنكية.

ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة ومستفيدي المعاشات والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضاً لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة، وذلك فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.