شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يطالب بتحويل وسائل نقل الجامعة لكهربائية لتقليل نسبة التلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان اجتماعا، لمناقشة سبل وآليات تطوير حركة النقل بالجامعة والسعى، لتطبيق وتنفيذ الآليات اللازمة، للإعلان عن أن "جامعة حلوان خالية من التلوث"، بحضور الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والدكتور سامح متولي رئيس قسم السيارات والجرارات بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان.

وخلال اللقاء طالب رئيس الجامعة، بضرورة أن تكون وسائل النقل بجامعة حلوان وسائل نقل نظيفة، وتم عرض نموذج لسيارة تعمل بالكهرباء ضمن مشروعات الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، على أن الجامعة تسعي لتنفيذ مثل هذا المشروع من أجل العمل على تصنيع سيارات كهربائية مثيلة يتم تشغيلها داخل الحرم الجامعي، لكي تقوم بخدمة موظفي الجامعة لتقليل نسبة التلوث، وهو ما يتواكب مع خطة الدولة المصرية للحفاظ على المناخ، وخفض نسبة الملوثات وترشيد الطاقة.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إلى أننا نسعى خلال الفترة القادمة إلى أن تنتج الجامعة السيارات التي تعمل بالوقود النظيف، لتحويل حرم الجامعة إلى حركة تنقلات خضراء خالية من التلوث، ودعا إلى ضرورة استخدام السيارات القديمة لتحويلها إلى سيارات كهربائية.

كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة التعاون مع كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم وشركاء صناعيين من أجل عمل أنشطة هندسية، ومساعدة الطلبة على التدريب في مصانع الشركاء من أجل رفع كفاءة الطلاب والكليات العملية تباعًا.