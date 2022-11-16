شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الأربعاء، الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، مبعوث بلاده الخاص لتغير المناخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير الإماراتي استهل اللقاء، بالإشادة بتنظيم مصر لهذا المؤتمر الضخم وإدارتها لأعماله على نحو يعزز من عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، مبرزاً حرص بلاده على نجاح مؤتمر شرم الشيخ وخروجه بالنتائج المنشودة.

كما نوه الدكتور "الجابر"، إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أطر التنسيق والتشاور مع الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، لضمان توفر عوامل النجاح والاستدامة، استعداداً لاستضافة الامارات لـ COP28 العام القادم بدبي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري قدم الشكر للمسئول الإماراتى، على الحرص على التواصل مع رئاسة المؤتمر، والعمل من أجل ضمان تحقيق مؤتمر شرم الشيخ لأهدافه.

كما استعرض رئيس المؤتمر مختلف الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، معرباً عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التقارب بين الدول حول تلك الموضوعات.

كما أكد شكرى، على حرص واستعداد مصر الدائم للتنسيق مع الأشقاء في الإمارات، بشأن الدورة 28 لمؤتمر المناخ القادم، لضمان توفر كافة عناصر النجاح.