شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: لم نستقر على مكان احتفال عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية أو العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات عيد الميلاد المجيد بمقر مطرانياتهم بإجراءات احترازية مشددة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على مكان الاحتفال بعيد الميلاد المجيد سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويعتبر عيد الميلاد ثانى أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.