شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: اعتماد تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لمشجعى كأس العالم بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس الوزراء تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر، لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، ويأتي ذلك في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الاجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ، لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة "أونلاين" لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة المشجع (هيا)، بالإضافة إلى بعض الاجراءات التنسيقية التي مازالت قائمة، سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة اير كايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي، أو توفير كافة أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة، وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.