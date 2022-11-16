شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: إنتاج مصر للكهرباء من المصادر المتجددة سيتخطى احتياجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول المفوضية الأوروبية، إن العالم يتغير بطريقة سريعة والتحديات تتزايد، لذلك يجب إزالة الكربون من الاقتصاد والمجتمع بشكل أكبر وإعطاء قوة دفع للصناعة والكهرباء، مؤكدا حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الهيدروجين الأخضر .

أعرب مسؤول المفوضية الأوروبية عن شكره العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي للمساعدة في هذا الأمر وتقديم الكثير من التعاون في هذا المجال.

أضاف المسؤول الأوروبي على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بخصوص الهيدروجين الأخضر، بقمة المناخ كوب 27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أن الاتحاد الأوروبي يتفق مع الطلب المتزايد علي الطاقة الجديدة، معقبا: "مصر في مكان رائع للغاية ، وسوف تحدث هذه التنمية في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا..كما أن مصر تتمتع بظروف طبيعية جيدة مثل طاقة الشمس والرياح"، وتلك الظروف تؤهلها أن تسهم في زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

توقع أن يتخطى إنتاج مصر للطاقة الكهربائية من الشمس والرياح احتياجاتها، ومن الممكن أن تسهم تلك الزيادة في تصنيع الهيدروجين الأخضر وأن يجعل مصر جزء من السوق العالمي الجديد للهيدروجين الأخضر.

أوضح ان الاتحاد الأوروبي يحتاج 20 مليون طن هيدروجين اخضر بحلول 2030، ودول الاتحاد تنتج 10 ملايين طن، مضيفا: "لدي مصر سوق يمكن أن تستهدفه بسبب قربها من أوروبا ، حيث أن نقل الطاقة الجديدة سيكون جيدا للغاية، لأن الهيدروجين الأخضر لمسافات طويلة يكون صعبا من الناحية الفنية.