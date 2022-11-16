شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بكافة أنحاء الجمهورية الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر توقعات فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة حتى نهاية اليوم، حيث تشهد البلاد فرص أمطار على مناطق متفرقة.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الأربعاء، كما يلى:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ورأس بناس على فترات متقطعة

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ورأس بناس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.