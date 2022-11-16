شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لتقديم شكوى للنائب العام عبر موقع النيابة الرسمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النيابة العامة الخطوات الإلكترونية التي يجب اتباعها فى تقديم عرائض وبلاغات للنائب العام عبر موقعها الرسمي، وذلك تيسيرا على المواطنين في التوجه لمكتب النائب العام لتقديم بلاغات رسمية.

وتضمنت الخطوات المطلوبة لتقديم عريضة للنائب العام الكترونيا:

1- الدلوف على الموقع الالكترونى الخاص بالنيابة العامة: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

2- اختيار ايقونة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام التي تظهر باللون الأخضر

3- بالضغط على ايقونة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام تظهر صفحة تحتوى على ايقونتين أحداهما باسم تقديم عريضة الكترونية والثانية متابعة العرائض الالكترونية حيث يتم اختيار ايقونة تقديم عريضة

4- بمجرد الضغط على الايقونة تظهر صفحة جديدة تشمل ارشادات وأحكام تقديم الخدمة وتتمثل هذه الارشادات في أنه ﻻ ﺗُﻘﺑل العرائض اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻠب اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم ﺳواء ﺑطرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻛذا اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ بالتماس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أو اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗرارات وأواﻣر ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣواﻋﯾد إﺟراﺋﯾﺔ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ إلكترونيًا ﻻ ﯾﻌد ذﻟك ﺳﻧد ﻟﻼﻋﺗداد ﺑﮭﺎ.

كما تشمل الإرشادات ضرورة ﻣلء اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وإرﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ، وإلا سيُلتَفت عن العريضة، فضلا عن أن العرائض التى تتضمن ما يخرج عن اختصاصات النيابة العامة، لن يتم فحصها.

5- يجب الضغط على أيقونة الموافقة على أحكام تقديم الخدمة، حيث يتم الإحالة الى صفحة أخرى تتضمن كافة البيانات المطلوبة بعد الانتهاء من ملء البيانات يتم دفع رسوم 14 جنيه إلكترونيا عبر الفيزا

6- سوف تتلقى رسالة هاتفية برقم كود، حتى يتم استخدامه في متابعة العريضة إلكترونيا بذات الطريق.

ايقونة العرائض الالكترونية