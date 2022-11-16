شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر: مصر تنتج الكهرباء بأقل تكلفة حول العالم بسعر 2 سنت للكيلو وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى توقيع الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كشف وزير الكهرباء، عن تقليل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر نتيجة التطور التكنولوجي ، معقبا بقوله: "تمكنا من توليد الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت للكيلو وات في الساعة، وهذا إنجاز جديد حيث يعتبر أقل مبلغ في العالم الآن".

قال "وزير الكهرباء" خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة لعقود طويلة خاصة في مجال الطاقة، مضيفا: "لدينا الكثير من النتائج المقدرة بما فيها إطلاق خطة العمل بين الطرفين أعقبها توقيع أول مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة في 2018، فضلا عن تمويل الكثير من المشروعات خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة.

أشار إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية للهيدروجين الأخضر مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعد الاتفاقية حجز الزاوية في التعاون المستقبلي بين الجانبين، مشيدا بمساهمة المفوضية الأوربية بمبلغ 35 مليون يورو لدعم منصة الطاقة والعلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه.

دعا "شاكر" إلى مزيد من التعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأسواق الإقليمية في مجال الطاقة، معلقا: "هناك مؤشرات واضحة في التحرك نحو المصادر النظيفة للطاقة مثل الشمس والرياح.