شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 6 ساعات منتصف ليل الجمعة عن أحمد عرابى من شارع السودان حتى الرشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع خدمة المياه عن شارع أحمد عرابي من ناصية شارع السودان حتى شارع الرشيد ومتفرعاته يمينا ويسارا، لمدة 6 ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة الموافق 18 / 11 / 2022 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 19 / 11 / 2022.

وأرجعت المحافظة، سبب القطع، إلى تنفيذ مشروع توسعة شارع أحمد عرابي وضرورة ربط خط المياه قطر 300 مم المتعارض مع أعمال التوسعة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعه إنجازها لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه المحافظ، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لإنجاز الأعمال بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.