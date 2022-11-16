شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"الخليج 365": دربنا 350 ألف معلم على دمج قضايا المناخ بالمناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم: "إن الوزارة لها دور كبير في قمة المناخ بما أن شعار المؤتمر هو التحول من التخطيط إلى التنفيذ، فنحن لدينا خطة استراتيجية للتحول الرقمى بما فيها تغير المناخ"، مشيراً إلى أن الوزارة لديها إدارة للتنمية المستدامة .

وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ أن هناك مواد تعليمية تمس التغير المناخى والتنوع البيولوجى في المناهج الدراسية، فضلاً عن أنها موجودة في الإطار العام للمناهج.

وأشار حجازى إلى أنه تم تدريب المعلمين على كيفية دمج قضايا التغير المناخى ومفاهيم التنوع البيولوجى المختلفة في المناهج الدراسية، وهناك مسابقة فنية تم إطلاقها للطلاب وأبدعوا فيها، حيث رسم الأطفال لوحات فنية لتوصيل رسالة من أطفال مصر إلى العالم عن كيفية التعامل مع التغير المناخى، ويتم عرضها في جناح الوزارة بالمنطقة الخضراء.

وأضاف حجازى أنه تم تدريب 350 ألف معلم ومدير مدرسة على مستوى وزارة التربية والتعليم على دمج قضايا التغيرات المناخية في المناهج الدراسية، وهناك لقاءات توعية بين اتحاد طلاب مصر ومجلس الآباء والأمناء حتى يكون هناك حوار مستمر ومتواصل مع المجتمع المحلى والمدرسة في قضايا التغيرات المناخية.