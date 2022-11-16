شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نستهدف التوسع فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وقعت عددا من مذكرات تفاهم للبدء فى الدراسات والمناقشات الخاصة للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى للتوسع فى هذا المجال، مؤكدا أن الهيدروجين الأخضر سيكون وقود المستقبل خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم التعاون من خلال إجراء دراسة حول المشروعات المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تخزين ثانى أكسيد الكربون فى حقول الغاز الطبيعى المتقادمة، وتشمل الدراسة أيضًا التعرف على استهلاك السوق المحلي المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير المتاحة، وكذلك تقييم الخطط والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة.

وكشف حمزة عن أهمية الدعم الذى توليه الدولة المصرية والتعاون القائم لإيجاد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مزاياه، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بفرض هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وأنها تسعى بكل قوة لاستغلال ذلك اقتصاديا والدخول والمنافسة بقوة فى مجال إنتاج الهيدروجين الذى يستهدف القضاء على انبعثات ثانى أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة.