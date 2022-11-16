شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 6 ساعات عن قرى مركز أطفيح بالجيزة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدد من قرى مركز ومدينة أطفيح انقطاع خدمة مياه الشرب لمدة 6 ساعات، وذلك ابتداءا من مساء يوم الجمعة الموافق 18 / 11 / 2022 حتى صباح يوم السبت 19 / 11 / 2022.

وأرجعت محافظة الجيزة، سبب انقطاع الخدمة، إلى ربط الخط الرئيسى قطر 560 مم المغذى لقرية عرب منشأة سليمان وعرب بنى صالح وروافع مدينة أطفيح الجديدة، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لقرى مركز ومدينة اطفيح.

وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى، (الحلف الشرقي - منشأة سليمان – كفر حلاوة – عرب منشأة سليمان) بمركز ومدينة أطفيح.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، لافتا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا .