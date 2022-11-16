آخر موعد للتسجيل للالتحاق بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة غدا

القاهرة - سامية سيد - يغلق مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة باب التسجيل وسداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسى - سبتمبر 2022 - غدا الخميس.

وكان الدكتور عصام جميل، قد أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى قيام المركز بفتح باب القبول لبرامج الدبلومات المهنية بالعام الدراسى 2022 / 2023م، وذلك فى إطار توجه مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وبالتنسيق مع كليات الجامعة نحو طرح دبلومات مهنية تستهدف قطاعات متعددة من سوق العمل لإكساب خريجى برامج المركز المهارات اللازمة بالمجالات المهنية والعملية المختلفة فى سبيل تطوير أداء خريجينا وإكسابهم مهارات تتيح لهم المنافسة فى سوق العمل.

وكانت أنهت جامعة القاهرة فعاليات امتحانات الفصل البينى والدور الثانى لبرامج التعليم المفتوح، والفصل الصيفى لبرامج التعليم المدمج لدور أكتوبر 2022، وأكد مدير مركز التعليم المدمج أنه جارٍ العمل على تصحيح الامتحانات إلكترونيًا، وإعلان النتائج فى أقرب وقت بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.