شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": إجراءات احترازية لحماية الأطفال من الأمراض المعدية خلال الدارسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها لحماية الأطفال خلال فترة المدارس من الأمراض المعدية، التى تنشط فى هذا التوقيت من العام، وتتضمن:

1- الالتزام بالتباعد الاجتماعى.

2- الحفاظ على نظافة اليدين.

3- الحرص علي تهوية الفصول جيدا.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال والتى تمثلت في:

1- الرشح بنسبة 9%.

2- إسهال وقىء بنسبة 6%.

3- احتقان الحلق بنسبة 3%.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين باستشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض مع عزل الطفل وإعطائه الدواء المناسب حتى تمام الشفاء.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب ونصحت بضرورة عدم التعرض للبرد، مع تناول غذاء صحى لكى يساهم في وفع الحالة المناعية للطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح، ويمكن للأطفال ممن هم أكبر من 6 شهور الحصول عليه، كما يمكن للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما الحصول على لقاح كورونا عن طريق التسجيل عبر الموقع الإلكترونى للقاح.