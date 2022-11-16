شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 322 كيلو.. الجيزة تقترب من حلم تبطين 608 كيلو من الترع والمصارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعت محافظة الجيزة على مدار السنوات الأخيرة، لتحقيق طفرة فى إدارة المياه والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.

"الخليج 365" يوضح فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن مشروع تبطين الترع بمحافظة الجيزة..

- يستهدف المشروع القومي لتبطين الترع الحفاظ على الموارد المائية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى على مستوى الجمهورية.

- تستهدف أعمال تبطين الترع حماية جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

- يستهدف المشروع تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

- تستهدف المحافظة تبطين 608 كيلو مترات قبل نهاية عام 2024 بإجمالى تكلفة 2,43 مليار جنيه.

- نجحت المحافظة فى تبطين وتأهيل 322 كم من إجمالى 608 كم مستهدف الإنتهاء منها بنطاق المحافظة بالمرحلة الأولى.

- جارى العمل فى 65 ترعة فى قرى المحافظة بطول 89 كيلو مترا.

- تخدم المشروعات أكثر من 100 ألف مواطن بالمحافظة.

- جرت أعمال التبطين بمراكز الصف وأطفيح والبدرشين ومنشأة القناطر والعياط وكرداسة.

- تستكمل المحافظة أعمال التأهيل والتبطين بترع بأبو النمرس والحوامدية وأوسيم.



تبطين الترع والمصارف بمحافظة الجيزة



مشروع تبطين الترع بالجيزة