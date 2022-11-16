شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" توجه المحافظات الساحلية برفع الطوارئ بعد توقعات سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التنمية المحلية عددا من المحافظات الساحلية برفع درجة الاستعداد، بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن يشهد اليوم الأربعاء فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ورأس بناس.

وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات التى حددتها هيئة الأرصاد الجوية وتوقعت سقوط أمطار بها، بالإضافة إلى بقية المحافظات، ضرورة اتخاذ عدداً من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، والتأكد من جاهيزة معدات شفط مياه الأمطار وتمركز سيارات الشفط في الشوارع والميادين وأسفل الكبارى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ورأس بناس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.