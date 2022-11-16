شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة بيع السلع الغذائية بأسعار تزيد عن المعلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشن جهاز حماية المستهلك حملات على الأسواق لمتابعة توافر السلع، والتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة في الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه فى حالة بيع السلع الغذائية أو المنتجات بسعر تزيد عن السعر المعلن يتم تحرير محضر والغرامة تصل إلى 2 مليون.

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.