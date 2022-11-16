شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستمر وزارة التموين فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.

كما تتيح وزارة التموين خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر صرف المنحة الاستثنائية حتى 30 يونيو 2023 ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.