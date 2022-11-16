شكرا لقرائتكم خبر عن لتمكين الشباب.. القوى العاملة تجهز 30 وحدة تدريبية متنقلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة القوى العاملة لإطلاق 30 وحدة تدريبية متنقلة جديدة فى قرى محافظات الجمهورية، لتدريب الشباب وتمكين السيدات اقتصاديا فى المناطق النائية والبعيدة عن مراكز التدريب المهنى الثابتة، وذلك فى إطار مبادرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

ويجرى تجهيز وتطوير الوحدات وتجهيزها بأحدث الأجهزة والأدوات، عن طريق الفنيين بالورشة الفنية بالوزارة وتحت إشراف مهندسين مختصين، لتدريب الشباب والسيدات فى مختلف قرى المحافظات على مهن أخرى أكثر طلبا فى سوق العمل مثل تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية.

واشترطت وزارة القوى العاملة، للحصول على دورات التدريب بوحدات التدريب المتنقلة، إجادة القراءة والكتابة دون أى شروط للسن أو مستوى التعليم، كما أوضحت خطوات التقديم، وذلك من خلال التوجه لمقر الوحدة فى القرية أو مقر مديرية القوى العاملة بالمحافظة أو أقرب مكتب عمل ليتم التسجيل في الدورة الراغب المتدرب الالتحاق بها، مع تسليم صور من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وصور شخصية.

ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلمون أدوات كتابية وملابس وأدوات وقاية وتعقيم، وبعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية يحصل المتدرب فى نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.