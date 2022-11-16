شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء باردة ليلا.. اعرف درجات الحرارة العظمى والصغرى حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:

- الأربعاء 16 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 17.

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 13.

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 17.

- الخميس 17 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16.

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 13.

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 17.

- الجمعة 18 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 16.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20.

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14.

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 18.

- السبت 19 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14.

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18.

- الأحد 20 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18.