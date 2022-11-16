شكرا لقرائتكم خبر عن نوة المكنسة.. أمطار مسائية على مناطق متفرقة بالإسكندرية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية، هطول الامطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة مساء اليوم، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال موجة التقلبات الجوية الجديدة، والتى يطلق عليها أهل الإسكندرية نوة "المكنسة"، والتى تهب على الإسكندرية فى منتصف شهر نوفمبر من كل عام وتعتبر أهم نوات فصل الخريف بالمحافظة الساحلية.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، مكلفًا جميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الشوارع على مستوى جميع الأحياء لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ؛ تابع السيد موسى رئيس حى العجمى، سيولة الحركة المرورية بنطاق الحي، والمرور علي المدارس لمتابعة الوضع داخلها وخارجها، موجها جميع الأجهزة التنفيذية بالحي بالتواجد في مناطق تجمع الأمطار حتى الإنتهاء من أعمال كسح كافة التجمعات. مشيرا إلى أنه تم تركيب بدالتين واحدة بقطر ٦ بوصة بشارع شاطئ الهانوفيل المميز المتفرع من شارع نادي الجمارك بالهانوفيل غرب، والأخرى بقطر 4 بوصة بقطاع أبو تلات بشارع مسجد عباد الرحمن لمنع تجمع مياه الأمطار، وقد أوضح رئيس الحي أنه جاري تسليك سدد صرف صحي بشارع أبو ديب شهر العسل، مضيفا بأنه تم الإنتهاء من كسح المياه بشهر العسل، وجارى كسح تجمع مياه بطريق الإسكندرية مطروح بعد شارع ريدنبكس.

وتابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، أعمال شفط تراكمات المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه بطريق الكافورى، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بتطهير مطابق الصرف الصحي بمنطقة الكابلات، وأشار رئيس الحي أنه تم شفط مياه الأمطار بشارع جمعية مسعود، وتصريف المياه بشارع الخاصة الملكية، كما تابع موقف سيولة الحركة المرورية بالطريق الصحراوي.

كما تابع اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول ، تمركزات سيارات الصرف الصحي بمناطق فيكتوريا، وشارع مصطفى كامل وشارع 45، لكسح أي تجمع لمياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية بشوارع الحي.

ووجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب جميع الأجهزة التنفيذية بالحي بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي تجمع لمياه الأمطار والتعامل معه على الفور، حيث تم كسح تجمع مياه الأمطار بالطريق السريع أمام الحراسات وطريق محور المحمودية البطئ.