شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 14 شخص مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص، مساء الثلاثاء، على طريق الفرافرة غرب الموهوب بمحافظة الوادي الجديد، ولا يوجد مصابين في الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى أجرة "ميكروباص" بمنطقة الكيلو 130 بطريق "أبو منقار – غرب الموهوب" الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة، أسفر عن مصرع 14 شخصًا، وتم التعرف على 9 جثث وهناك 5 جثث مجهولة، وتم نقل جميع الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث، فيما تواصل أجهزة المرور والوحدات المحلية في رفع آثار الحادث.

وتبين أن ضحايا الحادث الـ9 هم: محمد صلاح سالم 29 عاما، من البحيرة، عمار صلاح عبدالمحسن، من البحيرة، عبدالله سيد عبدالحسيب من قرية القلمون بمركز الداخلة، حامد حسين عبدالحميد 45 عاما من طنطا بالغربية، سعيد محمد جبريل محمود 31 عاما من القليوبية، مختار محمد قطب كفر الشيخ، محمود بهجت عبدالكريم، مختار فؤاد خليل من المنيا، ومحمد السيد سيد من شبرا الخيمة بالقليوبية، وجاري التعرف على هوية باقي الجثث الخمسة بمعرفة جهات التحقيق.