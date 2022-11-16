شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الطبى بوزارة الصحة: لا يوجد فى مصر فيروس جديد ولا تحور لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس القطاع الطبى بوزارة الصحة، لا يوجد فى مصر فيروس جديد ولا تحور لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع جميع الفيروسات وما يحدث، موضحا أنه ينشط فى تغيير الفصول، وهذا ليس بجديد وأنه موجود من قديم الأزل.

أضاف الدكتور عمرو قنديل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة "mbc مصر" إن الفيروس يشبه نزلات البرد ويصيب الأطفال تحت سن 3 سنوات، ويصب الكبار أيضا، موضحا أن الفيروس المخلوى التنفسى هو من أخف الفيروسات ويظل 5 أيام فقط، ويصيب 95% من الأطفال بعد سن عامين خصوصا ذوى المناعة الضعيفة.

وأوضح أنه تم عمل دراسات ووجدنا أن الأطفال مصابون بفيروسات عديدة، مشيرا إلى أن الفيروس لا يوجد له علاج معين، لكن أهمها شرب السوائل وخافض للحرارة والكحة، والتغذية السليمة.