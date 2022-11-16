شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة فى المركز 242 عالميا للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جهودها نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع، فى ضوء رؤية مصر 2030، وتركز محاور خطة جامعة القاهرة الاستراتيجية حتى 2025 على الاهتمام بالبعد البيئة والحد من التغيرات المناخية، وفيما يلى ننشر جهود الجامعة فى هذا الإطار..

1 - تقدم مؤشرات الجامعة فى التصنيفات العالمية ذات العلاقة بالبعد البيئى.

2- تصنيف جامعة القاهرة فى المركز 239 فى مجال التأثير البيئى ضمن تصنيف QS Sustainability لعام 2022.

3- جاءت جامعة القاهرة فى المركز 242 عالميا فى تصنيف UI Green Metric العالمى للجامعات الخضراء صديقة البيئة.

4- خطة تنفيذية رئيسية بجامعة القاهرة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية تتضمن 8 محاور وهى:-

- المشروعات البحثية

- الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون

- المقررات الدراسية.

- والبنية الحضارية للجامعة.

- المراكز البحثية بالجامعة، والمبادرات

- المسابقات البحثية للأساتذة والطلاب ونماذج المحاكاة

- الجوائز والمراكز المتقدمة للجامعة في الترتيب العالمي البيئي

- إنشاء مكتب للاستدامة التنموية والبيئية