شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استنباط أصناف تقاوى وسلالات جديدة من الأرز لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية أخذت خطوات من أجل تطوير المنظومة الزراعية، ومعالجة وتحلية المياه، مضيفا: بدأنا فى إجراءات للتقليل من بعض المحاصيل التى تستهلك المياه، بالتنسيق مع وزارة الرى.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة "mbc مصر" ، أنه تم استنباط أصناف جديدة من التقاوى والسلالات لا تأخذ مياه كثيرة لترشيد استهلاك المياه، وتعميم المنظومة، مثل صنف سوبر 300.

وأوضح أمعظم المحافظات التى نزرع بها الأرز هى المحافظات البحرية القريبة من البحر المتوسط، لكن وجود أصناف جديدة من الأزر تستهلك كمية مياه أقل، وتتحمل درجات متنوعة من الملوحة، موضحا أنه لدينا حرص كبير للتوسع فى زراعة مساحة كبيرة من الأرز لهذه السلالة.