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شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة بعنوان "الضبعة - طاقة نظيفة ومستدامة" بفاعليات قمة المناخ COP 27 والان مع تفاصيل الخبر
وكشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الجلسة عن “دور الطاقة النووية في المرحلة الحالية في ظل التغيرات المناخية” وما ستقدمه محطة الضبعة للطاقة النووية لدعم التزام مصر بالحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى التأثير الاقتصادي لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية وما له من تأثير اقتصادي مهم ، كونه يسهم في تنمية المجتمع المحلي والصناعة والبنية التحتية لدعم المشروع، كما سيساعد علي توطين سلاسل التوريد وتطوير رأس الموارد البشرية المصرية ومهارات وخبرات كبيرة في هذا المجال.
و تمنى الوكيل أن تكون الفرص الجديدة التي تطرح نفسها من خلال مشروع الضبعة حافزًا لتطوير الصناعة النووية في مصر و في ذات السياق ، موضحا أن لمصر دورًا رائدًا في المنطقة من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، تهدف من خلاله أن تلعب دورًا مهمًا في التطوير المستقبلي وتعزيز الطاقة النووية للأغراض السلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.