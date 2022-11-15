شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة بعنوان "الضبعة - طاقة نظيفة ومستدامة" بفاعليات قمة المناخ COP 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بفاعليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة بشرم الشيخ وذلك بعقد جلسة بعنوان «المحطة النووية بالضبعة- طاقة نظيفة ومستدامة» بمشاركة المدير العام للجمعية النووية العالمية والنائب الأول لمؤسسة (روساتوم) الروسية ورؤساء الهيئات النووية المصرية حيث أدار الجلسة خبير الطاقة النووية (بول طومسون).

وكشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الجلسة عن “دور الطاقة النووية في المرحلة الحالية في ظل التغيرات المناخية” وما ستقدمه محطة الضبعة للطاقة النووية لدعم التزام مصر بالحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى التأثير الاقتصادي لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية وما له من تأثير اقتصادي مهم ، كونه يسهم في تنمية المجتمع المحلي والصناعة والبنية التحتية لدعم المشروع، كما سيساعد علي توطين سلاسل التوريد وتطوير رأس الموارد البشرية المصرية ومهارات وخبرات كبيرة في هذا المجال.

و تمنى الوكيل أن تكون الفرص الجديدة التي تطرح نفسها من خلال مشروع الضبعة حافزًا لتطوير الصناعة النووية في مصر و في ذات السياق ، موضحا أن لمصر دورًا رائدًا في المنطقة من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، تهدف من خلاله أن تلعب دورًا مهمًا في التطوير المستقبلي وتعزيز الطاقة النووية للأغراض السلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.