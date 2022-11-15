شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: وجهنا المدارس لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لدليل "الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إغلاق أي فصول دراسية أو تعطيل مدارس، رجوعًا لانتشار الفيروس التنفسي المخلوي، مؤكدًا انتظام العملية التعليمية.

ووجه زلط، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، بضرورة عدم الانسياق إلى الشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والالتزام ببيانات وزارة التربية والتعليم الفني، مؤكدًا تفاعل الوزارة بشأن أي مسائل أو شكاوى ترد إليها.

وقال، الوزارة تلقت شكاوى من بعض أولياء الأمور بشأن إصابة أبنائهم بأعراض مماثلة لأعراض فيروسات تنفسية، مشيرًا إلى أن هذا دفع الوزير لتعميم تأجيل الامتحان في شهر أخر موحد سيحدده موجهين المواد.

وأضاف، تم إصدار كتاب دوري للمديريات لتوجيه المدارس لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية وفقًا لدليل وزارة الصحة والسكان.