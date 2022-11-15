شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني: مصر دولة عظمى في الطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، بالتنظيم الجيد الذي نفذته مصر في قمة المناخ (cop 27) بمدينة شرم الشيخ.

وقال السفير البريطاني، خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»؛ على هامش إحدى جلسات مؤتمر المناخ، اليوم الثلاثاء، إن هناك فرص للتعاون التجاري بين مصر وبريطانيا في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف جاريث بايلي: «نفتخر بالتعاون مع مصر في هذا المجال، ونرى فرص كبرى في مصر»، مؤكدًا أن مصر دولة عظمى في مجال الطاقة الخضراء، وهناك شركة بريطانية وقّعت عقود تعاون مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

واستطرد جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة: «نتطلع لتعاون أكبر مع مصر، ونهنئ الرئاسة المصرية لبذلها جهودًا للوصول إلى اتفاق بشأن قمة المناخ؛ وبالتوفيق لمصر».