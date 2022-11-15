شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. نصائح لتربية الطفل على احترام الآخرين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتفاجأ الأم بأن طفلها قد يتحدث مع الآخرين وخاصة كبار السن بطريقة غير لائقة، تتسبب في إحراجها، وهذا لا يتوافق مع أخلاقنا الجميلة التي نشأنا عليها في مجتمعنا المصرى.

ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز النصائح لتربية الطفل على احترام الآخرين...



اخلاقنا الجميلة