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شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. نصائح لتربية الطفل على احترام الآخرين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتفاجأ الأم بأن طفلها قد يتحدث مع الآخرين وخاصة كبار السن بطريقة غير لائقة، تتسبب في إحراجها، وهذا لا يتوافق مع أخلاقنا الجميلة التي نشأنا عليها في مجتمعنا المصرى.
ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز النصائح لتربية الطفل على احترام الآخرين...
اخلاقنا الجميلة
يجب أن يكون الوالدان قدوة حسنة يحتذى بها الطفل فى كل السلوكيات
شرح الكلمات والأفعال التى تظهر احترامه للآخرين وتأكيد ضرورة الالتزام بها
استخدام لغة مناسبة يسهل عليه فهمها لشرح التأثير الإيجابى لاحترام الآخرين
إذا رأيت شخصا يتصرف بطريقة غير محترمة اسأل طفلك عن رأيه فى ذلك
بيّن له الأخطاء الواجب عليه تجنبها من سلوكيات الآخرين وما يراه من مواقف
اسأله عن السلوك الصحيح والمحترم الذى كان يجب أن يتبعه فى مثل هذا الموقف