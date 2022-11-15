شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الجمارك" يوضح شروط وإجراءات مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، تفاصيل وإجراءات مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، موضحا أن الجمارك أصدرت الجداول التعريفية الخاصة باستيراد السيارات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق للمغترب استيراد سيارة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب.

ولفت علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، إلى أنه يشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدي المستحق من حساب الطالب البنكي في الدولة التي له فيها حق الإقامة.

وأكد أنه من ضمن الشروط أن يكون لدى الطالب في حسابه البنكي الذي يجري التحويل منه رصيد سابق على تاريخ التحويل بـ 3 أشهر، مشددا على ضرورة أن يكون الحساب البنكي بالدولار.

وواصل علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، أنه في حال رفض الطلب المقدم من المصري المقيم بالخارج، يتم رد المبلغ بالدولار خلال 5 أيام من رفض الطلب.

وأشار إلى أنه يشترط ألا يكون الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون، ويتم موافاة الطالب خلال 7 أيام على حسابه الإلكتروني بموافقة استيرادية معتمدة وصالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها.

وشدد علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، على أنه لو أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد يخطر الطالب على حسابه ويتم رد المبلغ النقدي على نفس الحساب البنكي.

واستطرد أن الموافقة الاستيرادية تكون صالحة لأغراض النقل المباشر للسيارة من دولة الإقامة، وتنتهي إجراءات التسجيل النهائي بصدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للطالب بعد التأكد من سداد المستحقات.

وشدد علي جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، على أنه يحظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية، مشيرا إلى أن الضريبة الجمركية للسيارات الكهربائية صفر.

واختتم أن المواطن المصري المقيم في المملكة المتحدة يمكنه شراء سيارة من أي دولة أوروبية للاستفادة من الإعفاء، نظرا لأن عجلة القيادة موجودة في الناحية اليمنى في المملكة المتحدة