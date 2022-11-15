شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: لم نوجه أى ضربات صاروخية بالقرب من بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات الروسية، إن روسيا لم توجه أي ضربات صاروخية بالقرب من بولندا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت السلطات الروسية، أن حديث بولندا عن الصواريخ الروسية تحريض متعمد.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء البولندي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع، بعد مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وقالت وسائل إعلام بولندية، إن "صاروخين طائشين أصابا بلدة برزيودوف شرقي البلاد على الحدود مع أوكرانيا".