شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ليس هناك ما يدعو لتعطيل الدراسة بسبب انتشار الفيروسات التنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن العملية التعليمية مستمرة ومنتظمة وليس هناك ما يدعو لتعطيل أو تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروسات التنفسية، لافتا إلى أن الوزارة تلقت بعض الشكاوى من أولياء الأمور بإصابة أبنائهم بعدوى الفيروس المخولي التنفسي، وتم التعامل الفورى مع تلك الشكاوى.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، مساء الثلاثاء، أن وزير التعليم أصدر توجيهات للمدارس بتأجيل اختبارات الشهر للطلاب أصحاب العذر الطبي والمتقدمين بما يفيد حالتهم الصحية.

وأشار متحدث التعليم إلى أن هناك تواجدا طبيا بالمدارس من خلال الزائرة الصحية أو الطبيب المتخصص للكشف الدوري على طلاب المدارس بشكل دورى، وأى حالة مشتبه في إصابتها بالأعراض سيتم عزلها وإبلاغ ولى الأمر بذلك، مشيرًا إلى أن الكشف سيتم على طلاب المدارس بدءًا من الغد.