شكرا لقرائتكم خبر عن التموين للمواطنين: مافيش زيادة فى أسعار الأرز.. واكتفاء ذاتى من السكر واللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حقيقة وجود نقص في سلعة الأرز بالأسواق؛ مؤكدًا أن الوزارة وفّرت هذه السلعة الاستراتيجية على بطاقة التموين للمواطنين.

وقال خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة تعمل على توفير الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز؛ حيث يتم بيع الأرز السائب بـ 12 جنيهًا للكيلو و15 جنيهًا للمعبأ.

وأوضح أن الأرز متوفر بالأسواق منذ الأمس، والوزارة تتابع توريد مضارب الأرز لسلاسل التجارية؛ مؤكدًا أنه لا يوجد رفع في أسعار الأرز التمويني، وهو متوفر في جميع الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة.

ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقات على تنظيم عملية توريد الأرز بين المحافظات؛ للعمل على توفيره لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق المضارب وفرض عقوبات تصل للغرامة والسجن؛ حال عدم توريدها الأرز للسلاسل التجارية؛ من أجل توفيرها في الأسواق أمام المواطنين.

وأكد أن أي شخص سيقوم بحجب الأرز الشعير عن الأسواق؛ ستقوم الدولة بمصادرة الكمية المحجوبة، وطرحها في الأسواق، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على رفع الأعباء عن المواطن، وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع، وممنوع نقل أي حبة أرز من محافظة إلى أخرى دون التنسيق بين المحافظتين، والتنسيق مع وزارة التموين؛ وتصل عقوبة هذه المخالفة لـ 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الأرز التمويني المعبأ يكفي لمدة 5 أشهر؛ وإنتاج الأرز خلال العام الجاري أكبر من الاستهلاك، مؤكدًا أن مخزون الزيت يكفي الدولة لمدة 6 أشهر، ولا زيادات في أسعاره حتى نهاية العام الجاري. وعن السكر أكد أن مخزونه الاستراتيجي يكفي لمدة 4 أشهر؛ ويوجد به شبه اكتفاء ذاتي.

وشدّد على أنه يتم طرح اللحوم مقابل 115 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة؛ ومخزونها الاستراتيجي يكفي لمدة 12 شهرًا، مؤكدًا أن ملف الأمن الغذائي المصري شهد نجاحًا باهرًا في ظل الأزمة العالمية؛ والدولة تعمل على وصول هذه السلع للمواطنين بسعر عادل.