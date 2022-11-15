شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحمل راية العمل المناخى.. رسائل وآمال قادة ووفود العالم فى cop27.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال ردود الفعل الإيجابى من أكل أنحاء العالم تتوالي على استضافة مصر حاليا الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وهو قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه الدول لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، وسوف يركز المؤتمر علي تخفيف آثار التغير المناخي علي الدول الأكثر تأثرا بها لاسيما بلدان القارة الأفريقية.

















الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد وزير البيئة القطرى:

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصر على استضافة مؤتمر الأطراف COP27

المؤتمر ينعقد فى مرحلة مهمة من مراحل التعامل مع تغير المناخ ونأمل فى أن تكون القمة دافعا لتعزيز العمل الجماعى

قطر وضعت خطة وطنية للتغير المناخى تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% من كل القطاعات بحلول 2030

أدعو الجميع لحضور كأس العالم من أجل الاستمتاع بأول بطولة محايدة للكربون

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى:

أشكر الرئيس السيسى على كرم الاستضافة وهذا هو ما اعتدناه من الرئيس ومصر

قمة cop27 من أنجح المؤتمرات وحققت نجاحا باهرا تستحقه مصر ويُضاف إلى تاريخها العريق

مصر استطاعت احتضان عدد هائل من قادة العالم ونثق فى قدرتها على التغيير

مصر قادرة على مواجهة أزمة المناخ وتحويل الخطط والتعهدات إلى أفعال على الأرض

ليبيا ستعمل على التزاماتها الدولية تجاه البيئة والمناخ والهجرة والاقتصاد

بلادنا تواجه شح مياه الأمطار وهى من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخى

جوزيفين نابون وزيرة شؤون البيئة والغابات فى جنوب السودان:

بلادى تعانى من التبعات الخطيرة لتغير المناخ والأزمة تزاد سوءا

8 من 10 ولايات تعانى من الفيضانات فضلا عن 2 مليون نازح وزيادة الحرارة وموجات الجفاف

تصنيف 60% من سكان بلادى "غير آمنين" واللجوء والنزوح سيصبحان من الأمور العادية