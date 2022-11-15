شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتابع طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة.. ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة.. رئاسة الجمهورية: طرح الشركات فى البورصة لتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص.





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ـ الرئيس السيسى يتابع طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة.. رئاسة الجمهورية: طرح الشركات فى البورصة لتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص





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