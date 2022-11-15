شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: على كل من يظهر عليه أعراض الفيروس المخلوى التزام المنزل حتى الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه مع بداية الشتاء تنشط الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، لافتا إلى أن الفيروس المخلوى نوع من أنواع هذه الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن: "أعراض الفيروس المخلوى التنفسى هى "رشح وصداع وارتفاع فى درجة الحرارة وإعياء شديد"، لافتا إلى أن أعراضه تظهر فى الأطفال ومن الممكن أن يصاب به الكبار.

وتابع: "المصابون بالفيروس المخلوي التنفسي تظهر عليهم أعراض دور برد عادى"، لافتا إلى أنه فى حال لم تنخفض درجات الحرارة أو ظهور علامات زرقاء لابد من الذهاب للدكتور مباشرة.

وأوضح: "لا يوجد لقاح لهذه الفيروسات، وعلينا تأمين الطفل عن طريق رفع المناعة وتطهير الأيدى والتهوية المستمرة وارتداء الكمامة التى تقلل انتقال العدوى، ونسبة 73% من المصابين بالأنفلونزا من الممكن يكون مصاب بفيروس المخلوي التنفسي، وكل من يظهر عليه الأعراض عليه العزل فى المنزل حتى يتم الشفاء".