شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تشكيل لجان تفتيش بكل المديريات لتشديد الرقابة على تداول الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأرز موجود في السوق، وتم الضخ بشكل كبير في جميع المجمعات الاستهلاكية، موضحا أنه تم توجيه شركات القابضة بزيادة ضخ كميات الأرز بسعر 10 جنيهات ونصف فى المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن المواطن شعر بأزمة نقص الأرز بسبب توقف بعض الشركات عن التوريد بهدف رفع الأسعار.

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أنه تم تشكيل لجان تفتيش بكل مديريات التموين لتشديد الرقابة على تداول الأرز، موضحا أنه تم توجيه إنذارات للمضارب التي لم تكن تتعاقد مع وزارة التموين للتعاقد مع الوزارة خلال 48 ساعة.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن 90 % من المضارب متعاقدة مع وزارة التموين وتم توجيه تعليمات بسرعة ضرب الكمية الخاصة بهم وإرسالها لوزارة التموين لطرحها فى الأسواق.