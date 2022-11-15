أخبار مصر

طلاب الكويت مرحبين بمنتخب مصر ومحمد صلاح: البلد بلدكم يا أحسن ناس فى الدنيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الكويت مرحبين بمنتخب مصر ومحمد صلاح: البلد بلدكم يا أحسن ناس فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت صحيفة "القبس" الكويتية، استطلاع رأي في المدارس، حول نتيجة مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا الودية، مساء الجمعة المقبل على استاد جابر الدولي.

ووجه المذيع السؤال لأحد الطلاب قائلا: "من ستشجع؟"، ليكن رد الطالب: "سوف أشجع مصر أحسن ناس في الدنيا، مصر أحسن ناس في الدنيا".

كما رحب الطلاب بأفراد المنتخب الوطني، وعلى رأسهم كابتن المنتخب المصري محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي، قائلين: البلد بلدكم فمحمد صلاح أحسن لاعب في العالم، ونموت في حبه"

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا