شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يشارك بجلسة نقاشية بقمة المناخ حول دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مساء اليوم الثلاثاء، فى جلسة نقاشية عقدها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالمسرح الروماني بالمنطقة الخضراء اليوم الثلاثاء، حول دور التحالف في الدمج بين مؤسسات المجتمع المدني كونه النموذج الأول من نوعه عالميًا؛ وذلك ضمن فعاليات منصة منتدى شباب العالم، على هامش فعاليات مؤتمر المُناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

حضر الجلسة من قيادات الوزارة كل من الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولى.

وشارك في الجلسة الدكتورة سلمى الطناني، نائب رئيس مشروع جون سنو من المعونة الأمريكية، ومدير الجلسة والدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني، والدكتورة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني، وأحمد موسى، المدير التنفيذي لصناع الحياة، وعضو التحالف الوطني.

وتناولت الجلسة الحديث حول الخبرات متراكمة من التطوع والتنمية الى التحالف، مع عرض تجارب مختلفة من قبل مؤسسات مجتمع مدنى رائدة في مجال التنمية الشاملة وشرح تجربتهم في التحالف.

وأكد اللواء هشام آمنة علي الدور الكبير للشباب فيما تقوم به الدولة من فعاليات وإنجازات على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المجتمع المدني هو العضو الرئيسي في دعم خطط وجهود الدولة وعلى رأسه الشباب، لافتًا إلى أن هناك مثلث ذهبي يجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي يجب التعاون بينهم من أجل مصلحة الوطن.

وتوجه وزير التنمية المحلية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنجاح في تحقيق رؤية استراتيجية لمصر وترسيخ مكانتها على المستوى العربي والدولي، مؤكدًا أن العمل المؤثر على الأرض لا يتم إلا من خلال دولة لديها العديد من القدرات والشباب الواعد الحريص على العمل، لافتًا إلى أهمية التعاون بين المحافظات على مستوى الجمهورية ومختلف الكيانات في إطار دعم العمل الأهلي التنموي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توافر فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات من خلال المشروعات المختلفة والمناطق الصناعية بالاضافة الي جهود الوزارة في توفير فرص العمل عبر مشروعك وصندوق التنمية المحلية لتوفير القروض الميسرة للشباب ، مُثمّنًا فتح الاستثمارات داخل المحافظات كما ان الدولة لا تألوا جهدا لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وتقليل معدلات البطالة وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين ، لافتًا إلى وجود زخم كبير من العمل الجاد في مختلف المجالات التي تهم المواطنين علي أرض المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الشباب المصري أحد أهم أركان الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، مؤكداً أهمية دور المجتمع المدني والتحالف الوطني فى دعم خطط الدولة، لافتا إلى أن القيادة السياسية خصصت عام ٢٠٢٢ للمجتمع المدنى.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى الدعم الذي تقدمه الدولة والقيادة السياسية لصغار المزارعين في مختلف المحافظات والعمل علي حل أى مشكلات تواجههم لزيادة الإنتاجية واستخدام وسائل الري الحديث، لافتا إلى متابعة الوزارة لعدد من التكتلات الاقتصادية والزراعية التي تتميز بها محافظات الصعيد وبعض المحافظات الاخري ودعم منصة ايادي مصر لتسويق منتجات صغار المنتجين والحفاظ علي بعض الصناعات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية للحكومة لبناء أسواق حضرية بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على تقديم الوزارة لكل الدعم اللازم للتحالف الوطني للقيام بدوره على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في خدمة المواطنين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني، إن هناك ٢٤ كيانًا في المجتمع المدني لابد من التنسيق بينهم، مشيرة إلى أن التنافس بين هذه الكيانات يكون من أجل مصلحة الوطن، لافتة إلى أنه تم اطلاق مُبادرة تحت مُسمى "ستر وعافية"، يتم تنفيذها في ٦ محافظات بالتعاون مع والتنسيق مع المُحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظة.

فيما أكدت الدكتورة مارجريت صاروفيم، عضو التحالف الوطني، أنه منذ اجتماع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أصبح نقطة تحول، حيث إن وجوده يغطي نواحي تنموية إنسانية بيئية، لافتة إلى وجود أكثر من ٥٧ ألف جمعية ومؤسسة أهلية والتعاون بينهم سيساهم في دعم مصلحة المواطن المصري، مشيرة إلى تواجد ملمحين في التحالف وهما: بعض الشراكات وفكرة المعرفة الانسانية، والتفسير والرؤية من خلال خطط مشتركة لتزويد البصيرة والادراك والاحترافية.

وأوضح أحمد موسى، المدير التنفيذي لصناع الحياة، وعضو التحالف الوطني، أهمية القوافل في خلق فرص عمل تطوعية للشباب، حيث إن كل قافلة يتم تفعيل 200 متطوع على الأقل من (صناع الحياة) وغيرها، مؤكدا أهمية الفخر بدور الشباب الذين يشاركون في تنظيم حدث عالمي مثل COP27 ، كما ثمّن محسن التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في العمل الأهلي التنموي بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويخدم صالح المواطن المصري.

بينما ناقش الدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني، دور القطاع الخاص في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو ارادة للتفكير بشكل ذكي.

وفي ختام الجلسة، فُتحت باب الأسئلة والاستفسارات بين الحضور والمشاركين، وسط تفاعل ومُشاركة فعّالة بين الجميع، كما حرص وزير التنمية المحلية على إلتقاط صورة تذكارية مع الشباب المُشاركين تشجعيًا لهم.