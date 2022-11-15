شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام لتحالف القوى المدنية من أجل المناخ تكشف تفاصيل مشاركتهم بـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الدكتورة شيماء القصاص، المنسق العام لتحالف القوى المدنية من أجل المناخ، على مشاركة التحالف في يوم المجتمع المدني بقمة المناخ، موضحة أن التحالف يضم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب، ومجموعة من مؤسسات أخرى.

وقالت القصاص خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم"، إنهم شاركوا اليوم من خلال تنفيذ عدد من الفاعليات مثل تنظيم عدد من الموائد المستديرة، والفاعليات الخاصة بالمعارض التي شارك بها ذوي الهمم ومجموعة من الوقفات والمسيرات في إطار قضايا التغيرات المناخية بمشاركة ما يقرب من 5000 شخص يرفعون شعار نعم للعدالة المناخية من أجل القارة الإفريقية.

وأضافت: تم إصدار بيان وتم تقديم بعض التوصيات ورفعها إلى رئاسة المؤتمر، لافتةً إلى أنهم طالبوا بالعدالة المناخية للجميع، والتزام الدول المتقدمة بالتمويل المناخي لمواجهة الخسائر والأضرار، إيجاد فرص اقتصادية وضمان حماية حقوق العمال والمزارعين، وتعزيز نطاق برامج حياة كريمة.