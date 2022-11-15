تكليف الدكتور أحمد المحمدى مساعدا لوزير التعليم لشئون المديريات التعليمية

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القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تكليف الدكتور أحمد المحمدي مساعد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، للعمل مساعد لوزير التربية والتعليم لشؤون المديريات التعليمية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدر عدة قرارات بتكليف خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم والتعليم المجتمعي، وعماد منصور مدير عام الإدارة العامة للخدمات المركزية، ويسري محمود، بمنصب مدير عام الموارد البشرية، وطارق الباز، بمنصب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ،تكليف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمنصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات وتضم المدارس الخاصة والدولية والمتميزة لغات واليابانية والمصرية الدولية.

كما قرر الوزير ندب أيمن موسى مدير إدارة القاهرة الجديدة ليشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم في القاهرة.