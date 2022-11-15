شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: تغير المناخ يؤثر على النساء أكثر من الرجال فى 5 مجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مبادرة "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" AWCAP، التى أطلقتها مبادرة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مبادرة متميزة ذات تركيز إقليمي تعطي أفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية : وتتمثل محاورها الرئيسية في تطوير القطاعات الخضراء، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وريادة الأعمال الخضراء، وتستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الأفريقية، من خلال إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة سوف تسلط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات مما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في صميم عمليات صنع القرار.

وقالت : إن تغير المناخ يؤثر على النساء أكثر من الرجال في خمسة مجالات: الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذوي، الصحة، والماء والطاقة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات، ونظرا لأن المرأة الأفريقية تعد عامل تغيير رئيسي في هذه الأزمة العالمية، فأصبح من الضروري إطلاق مبادرة لهن.

واختتمت مايا مرسى : النساء لسن مجرد ضحايا لتغير المناخ، بل هن من عوامل التغيير القوية فقط آمنوا بمواهبهن .. ثقوا بهن.. وامنحوهن فرصة.

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، أن مبادرة "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ " AWCAP، التى أطلقتها مبادرة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مبادرة متميزة ذات تركيز إقليمي تعطي أفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية : وتتمثل محاورها الرئيسية في تطوير القطاعات الخضراء، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وريادة الأعمال الخضراء، وتستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الأفريقية، من خلال إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة سوف تسلط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات مما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في صميم عمليات صنع القرار.

وقالت : إن تغير المناخ يؤثر على النساء أكثر من الرجال في خمسة مجالات: الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذوي، الصحة، والماء والطاقة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات، ونظرا لأن المرأة الأفريقية تعد عامل تغيير رئيسي في هذه الأزمة العالمية، فأصبح من الضروري إطلاق مبادرة لهن.

واختتمت مايا مرسى : النساء لسن مجرد ضحايا لتغير المناخ، بل هن من عوامل التغيير القوية فقط آمنوا بمواهبهن .. ثقوا بهن.. وامنحوهن فرصة.