شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يلتقى بوزير الغابات الكاميرونى بقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مع وزير الغابات بدولة الكاميرون والوفد المرافق له بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك فى مقر الجناح المصرى بقمة المناخ .

وفي بداية اللقاء أشار وزير التنمية المحلية إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الحكومة المصرية لدعم علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بما يحقق التنمية والرخاء للشعوب الأفريقية .

وأكد اللواء هشام آمنة علي تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتعزيز التعاون بين الوزارات المصرية ونظيراتها الأفريقية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الاستثمار والتعاون المشترك سيزيد من عمق العلاقات بين الجانبين.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز العلاقات وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة واستعراض آخر التطورات الخاصة باستكمال التنسيق للتعاون المشترك بين الجانبين في بعض المجالات التجارية والاقتصادية واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين فى بعض المجالات.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والميزات التنافسية المتوفرة في القارة الأفريقية من جانب دول أفريقيا ومع بعضها البعض، والتعاون لخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لشعوب القارة.

ومن جانبه، أعرب الوزير الكاميروني عن تطلعه لاستكمال التنسيق والتعاون بين الجانبين وإقامة استثمار للقطاع الخاص المصري ، وأشار وزير الغابات الكاميروني إلي مميزات قانون الاستثمار والمناطق الحرة في بلاده والذي يعطي امتيازات كثيرة لرجال الأعمال والمستثمرين ، مشيرا إلي انه سيتعاون مع زملاءه في الحكومة الكاميرونية خاصة وزير الأراضي ووزير الصناعة والتجارة لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين والقطاع الخاص المصري بما يساهم في نجاح التعاون والذي سيعود بالنفع علي البلدين .

وأكد وزير الغابات الكاميروني علي استعداد بلاده لتسهيل أى معوقات أو تحديات تواجه الاستثمار المصري علي أرض الكاميرون.

كما أشار وزير الغابات الكاميرونى إلى أن بلاده تتابع رؤية الرئيس السيسي التي تهتم بالعمل المشترك مع أفريقيا لتحقيق الخير والتنمية لشعوبها ونحن لدينا نفس الهدف، مشيراً إلى أن مصر حققت طفرات تنموية واقتصادية كبيرة خلال الفترة الماضية وتسعي لنقل كافة التجارب الناجحة للرئيس السيسي .

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق في ختام الاجتماع علي استمرار التنسيق بين الجانبين عبر سفارة مصر في ياوندي والسفارة الكاميرونية بالقاهرة لوضع الأفكار الخاصة بالتعاون.