شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، مكلفا الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميدانى فى الشوارع للتدخل السريع فى حالة وقوع أى أحداث طارئة.

وأشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس إلى تعرض محافظة الإسكندرية اليوم لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث سقطت خفيفة إلى متوسطة على أحياء العامرية أول و ثان و شرق وسط وغرب و الجمرك، فيما تعرض حى العجمى لأمطار متوسطة، أدت إلى وجود بعض التراكمات فى منطقتى الهانوفيل و البيطاش ، و تعاملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأحياء معها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ولا يوجد إعاقات أمام الحركة المرورية أو المدارس.

كما وجّه وزير التنمية المحلية برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة و المحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.