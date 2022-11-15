شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري رئيس مؤتمر COP27 يستقبل وزير البيئة التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، اليوم الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢، السيد مراد كرم وزير البيئة التركي ورئيس وفد تركيا المشارك في مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية أشار خلال اللقاء على حرصه بصفته رئيس مؤتمر المناخ على التواصل مع كافة الوفود المشاركة في المؤتمر من أجل التعرف على رؤاها ومواقفها إزاء مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة مؤتمر COP27 وبما يسهم في خروجه بنتائج توافقية.

ومن جانبه، أشاد الوزير التركي بما لمسه من حسن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ، مشيراً إلى حرص الجانب التركي على نجاح مؤتمر COP27 وخروجه بالنتائج التي تعزز من عمل المناخ الدولي بشتى جوانبه، مؤكداً على ما توليه بلاده من أهمية كبيرة لقضية تغير المناخ