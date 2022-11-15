شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتشار الفيروس المخلوى بالمدارس بنفس معدل كل عام ولا داعى للهلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل الأخبار المتداولة عن انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس، موضحا أن الفيروس منتشر بنفس المعدل الذى يكون عليه كل عام، ولا داعى لحالة الهلع والخوف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك تنسيق كامل بين وزارتى الصحة والتربية والتعليم منذ ظهور العدوى بالفيروس المخلوى.

وأكد أن هناك متابعة يومية لحالات الإصابة، ووزير التربية والتعليم أصدر توجيها لمديرى المديريات التعليمية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا المرض.

وأوضح شادى زلطة أن توجيهات رضا حجازى تضمنت تطبيق إجراءات وزارة الصحة الموجودة والمنصوص عليها حتى قبل اكتشاف فيروس كورونا وذلك حال وجود أى مرض معدى.

وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية تتضمن وجود طبيب في كل منشأة تعليمية وإجراء الفحص الدوري للطلاب.

واختتم أنه سيتم ملاحظة الطلاب فى الطابور الصباحى، وفى حال وجود طالب يبدو عليه الإعياء سيتم عزله وتوقيع الكشف الطبي عليه وإبلاغ ولي أمره.